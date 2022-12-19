Події

21:36 19.12.2022

Ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії

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Ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії

У понеділок увечері російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

"Відносно спокійний день закінчився обстрілом міста Нікополь зі ствольної артилерії. Попередньо – люди не постраждали. Обстеження території триває", – написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Євтушенко наголосив, що окупанти знову здійснюють залпи з протилежного берега водосховища.

"Прошу вас перебувати у сховищі або скористатися правилом двох стін", – звернувся голова РВА до місцевих мешканців.

За його словами, триває відновлення енергосистеми району після останньої атаки росіян.

"Руйнування досить суттєві. Працівники ДТЕК роблять усе можливе для стабільного електропостачання. Прошу вас із розумінням ставитися до ситуації - відключення світла є результатом збройної агресії РФ", - поінформував Євтушенко.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

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