Події

20:24 19.12.2022

Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість

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Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розкритикував сьогоднішнє узгодження країнами ЄС "стелі" цін на російський газ у розмірі 180 євро за мегават/годину, заявивши, що на газ із РФ має бути накладено ембарго.

"Стеля цін на газ... Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість", - написав Єрмак у телеграмі.

Як повідомлялося, вдень у понеділок країни ЄС досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ у розмірі 180 євро за мегават/годину.

"Стеля", як передбачається, працюватиме в рамках європейського механізму корекції газового ринку. Під "стелею" мається на увазі вартість, після досягнення якої включається механізм корекції. Цю максимальну ціну міністри й мали визначити.

 

 

 

Теги: #рф #ціна_газ #єрмак

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