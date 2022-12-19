Сили оборони завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів за добу, збито два гелікоптери - Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також п'ять ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

"Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожі гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Як зазначається у зведенні, за попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Через значні втрати загарбників триває перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють і пропонують звертатися до інших лікувальних закладів", - інформують у Генштабі.