Окупанти 10 разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу, постраждала інфраструктура та мирні жителі - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали одного ракетного удару, а також вчинили близько 10 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню впродовж минулої доби.

"Унаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення", повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Дворічна Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На бахмутському й авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях у районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни, зазначається у зведенні.

"На волинському та поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - розповіли в Генштабі.