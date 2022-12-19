Окупанти випустили по Україні 28 "Шахедів" за добу, 23 з них було збито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти застосували по території України 28 ударних безпілотних літальних апаратів упродовж минулої доби, 23 з яких було збито, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА "Шахед-136", 23 з яких збили Сили оборони України", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, за час повітряної тривоги в ніч на понеділок, 19 грудня, в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, 18 з яких збили Сили оборони. Постраждалих унаслідок атаки немає.