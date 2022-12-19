Прем'єр-міністр Великої Британії: Доки РФ не виведе війська із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на зустрічі лідерів країн, що входять до групи "Об'єднані експедиційні сили" (JEF), закликав посилити підтримку України та ігнорувати хибний заклик РФ до припинення вогню, необхідний росіянам для перегрупування.

"Країни Joint Expeditionary Force (JEF), усі ми за цим столом — одні з найближчих друзів та союзників України. Досі ми грали провідну роль у їхній підтримці, і я знаю, що ми продовжимо це робити", - наводить слова Сунака пресслужба уряду Великої Британії.

На думку Сунака, є три пріоритети наступного року, які необхідно враховувати.

"Я думаю, що перше - це переконатися, що ми доставляли більше військової допомоги, і що військова допомога розвивається відповідно до ситуації, з якою ми зараз стикаємося. Це означає більше систем ППО, це означає артилерія, це означає бронетехніка", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що Велика Британія пообіцяла наступного року перевищити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги, наданої цього року, або зберегти на такому ж рівні. У зв'язку з цим він закликав решту за столом зробити все можливе, щоб продовжити рішучу підтримку.

"Ми повинні чітко розуміти, що будь-який односторонній заклик РФ до припинення вогню абсолютно безглуздий у нинішньому контексті. Я думаю, це буде хибний заклик. РФ використовуватиме його для перегрупування, посилення своїх військ, і поки вони не підуть із захоплених територій, не може і не має бути жодних реальних переговорів", - заявив Сунак.

Також він закликав подумати про те, що "ми робитимемо стосовно гарантій безпеки", оскільки група може відіграти важливу роль.

"І я думаю, по-третє, ми повинні продовжувати фокусуватися на зниженні здатності Росії до перегрупування та поповнення запасів, а це означає порушення її ланцюжків постачання та усунення міжнародної підтримки", - зазначив Сунак.

Але економічні наслідки для Росії також повинні залишатися серйозними, і в цьому сенсі нове обмеження цін на нафту, яке запровадила "Велика сімка" і за яким послідувало інше, я думаю, може бути дуже корисним.

На закінчення він заявив, що підтримка України триватиме.

"І це насамперед тому, що їхня безпека — це наша безпека", - сказав він.

Об'єднані експедиційні сили – створена у 2014 році з ініціативи Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.