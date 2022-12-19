Події

09:10 19.12.2022

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки дронами окупантів у Київській області, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, за попередніми даними, через ворожу атаку постраждало двоє людей. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

"Задля належного розслідування воєнних злочинів на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти. Вони проводять необхідні слідчі дії, фіксуючи черговий злочин армії країни-агресора", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, на Київщині станом на ранок понеділка внаслідок ворожої атаки окупантів дронами-камікадзе пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждало двоє людей.

Теги: #атака #київська_область #дрони

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