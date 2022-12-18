Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликає відновити мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликав приєднатися до "глобального саміту за формулою миру".

"Сьогодні ми побачимо спільну перемогу і святкування людського духу. Різні країни і національності вирішують, хто з них найсильніший в справедливій грі, а не в грі вогнем. На зеленому полі, а не полі битв. Кожен батько хотів би відправити свого сина на футбольний матч, кожна мати хотіла б, щоб її син повернувся з війни", - сказав він у відеозверненні перед фіналом чемпіонату світу з футболу.

Звернення розміщено в неділю у твіттері першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

"Україні потрібен мир більше, ніж будь-що. Ми запропонували формулу миру, бо не може бути чемпіоном у війні. Не може бути нічиєї", - сказав Зеленський.

Він нагадав про ініціативу провести глобальний саміт за мир цієї зими, "саміт, який об'єднує всі нації у світі навколо курсу на глобальний мир".

"Стадіони стають порожніми після гри. Після війни стають порожніми міста. Ось чому війна повинна програти і мир - стати чемпіоном. Як тут, у Катарі, зараз. Кубок світу, а не світова війна, це можливо", - сказав президент. .

"Підтримайте Україну в наших зусиллях відновити мир. Приєднуйтесь до глобального саміту за формулою миру", - заявив він.

"ФІФА заблокувала показ цього відео перед фінальною грою. Футбол уособлює мир, мир має значення. Світ повинен почути ці слова", - написав у твіттері Корнієнко.