Події

13:22 18.12.2022

У Горенці Київської області за сприяння уряду Польщі відкрили модульне містечко

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Модульне містечко для тимчасового проживання відкрили в неділю в селі Горенка Київської області.

Як повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, модульне житло встановлено за сприяння уряду Польщі.

Схожі модульні містечка вже функціонують в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, які зазнали значних пошкоджень унаслідок російської військової агресії, наголошується в повідомленні.

Модульне містечко складається з двох секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання. Містечко розраховане на одночасне розміщення 176 осіб.

"Кімнати укомплектовані всім необхідним для комфортного перебування. Там є меблі, речі першої необхідності. Для жителів модульного міста функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям. Також є окремі модулі, що передбачають розміщення їдалень і санвузлів. ( ... ) передбачені дитячі кімнати", - наголошується в повідомленні.

"Щиро вдячний польському уряду за сприяння в установці такого житла, а всім партнерам за допомогу в забезпеченні жителів таких містечок необхідними речами", - сказав заступник голови Київської ОВА Микола Бойко, який побував на відкритті містечка.

Теги: #модульне_містечко

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