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16:43 25.03.2023

Нове модульне містечко відкрили на Київщині для громадян, які втратили житло внаслідок російської агресії, - ОВА

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У Київській області відкрили чергове модульне містечко для тимчасового проживання тих, хто втратив власне житло внаслідок російської військової агресії, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Модульне містечко відкрили у Дмитрівці. Воно призначене для тимчасового проживання жителів громади, які втратили свої домівки через воєнні дії, та внутрішньо переміщених осіб, і складається з трьох секцій. Кожна секція має 21 кімнату для проживання, санвузол, кухню, їдальню, дитячу та кімнату-сушарку для одягу.

Також тимчасове житло обладнане необхідною технікою, меблями, посудом, речами першої необхідності. Поруч встановлено потужний генератор на 220 кВт, що стане альтернативним джерелом електроенергії.

Загалом містечко розраховане на одночасне розміщення 252 осіб. Наразі у двох секціях уже мешкає 41 родина - це 115 осіб. Третя секція повністю готова до поселення нових жителів.

"На жаль, війна триває. Але життя також. Російські військові принесли багато горя та руйнувань на Київщину. Все, що ми робимо зараз - робимо для людей і заради людей. Щодня триває спільна робота над відновленням знищеного окупантами, щоб люди змогли якнайшвидше повернутися до власних домівок. Тому таке тимчасове житло має бути максимально комфортним і затишним для мешканців. Дякую партнерам та жителям пристоличного регіону за розуміння і підтримку. Щодня спільними кроками наближаємо нашу перемогу", - зазначив заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

Це вже 16-те модульне містечко, встановлене в Київській області за сприяння польського уряду та підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. До цього модульні містечка для тимчасового проживання людей були встановлені та функціонують і зараз в Ірпені, Бучі, Кухарях, Васильковому, Іванковому, Макарові та інших населених пунктах регіону.

Теги: #київська_область #модульне_містечко

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