РФ навряд чи збере достатньо сил для наступу на Київ з півночі в лютому - екскомандувач військ США в Європі

Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес висловив сумніви в здатності РФ організувати наступ на Київ у лютому поточного року.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру в цей період часу, принаймні, не будь-якої якості", - написав Годжес у твіттері, коментуючи відповідне повідомлення.

Він також зазначив, що "перебільшення потенціалу нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причини не продовжувати підтримувати Україну".

Як повідомлялося, головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist назвав одним з головних завдань української армії "створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому разі в березні, в гіршому - наприкінці січня", маючи на увазі новий можливий наступ російських окупантів у бік Києва з півночі, з боку Білорусі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначили, що РФ може планувати проведення нового наступу на Україну, зокрема, ймовірно, на Київ, взимку 2023 року, проте малоймовірно, що такий наступ матиме успіх. Крім того, атака РФ з Білорусі наразі не є неминучою. "У відкритих джерелах немає даних про те, що російські війська формують ударні групи на території Білорусі станом на 15 грудня. Вкрай малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російської ударної групи", - зазначається в звіті.