У лікарні померли двоє правоохоронців, які підірвалися на мінах у Херсонській області

У лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на мінах на Херсонщині 7 грудня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбук.

Зазначається, що 10 днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка, водія взводу №1 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта, інспектора взводу №2 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

Як повідомлялося, 7 грудня на Херсонщині на російських мінах підірвалися 8 правоохоронців, 4 з яких загинули на місці.