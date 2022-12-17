Події

07:32 17.12.2022

У лікарні померли двоє правоохоронців, які підірвалися на мінах у Херсонській області

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У лікарні померли двоє правоохоронців, які підірвалися на мінах у Херсонській області

У лікарні померли двоє черкаських правоохоронців, які підірвалися на мінах на Херсонщині 7 грудня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбук.

Зазначається, що 10 днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка, водія взводу №1 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта, інспектора взводу №2 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

Як повідомлялося, 7 грудня на Херсонщині на російських мінах підірвалися 8 правоохоронців, 4 з яких загинули на місці.

 

 

 

Теги: #правоохоронці #міни

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