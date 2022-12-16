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21:19 16.12.2022

Енергетики відновили роботу пошкоджених на Троєщині у п'ятницю вранці енергооб'єктів

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Енергетики відновили роботу пошкоджених на Троєщині у п'ятницю вранці енергооб'єктів

Станом на вечір п'ятниці київським енергетикам вдалося відновити роботу пошкоджених у результаті обстрілу російських окупантів у п'ятницю вранці енергооб'єктів на Троєщині, повідомляє пресслужба ДТЕК-Київських електромереж.

"Сьогодні 16 грудня через обстріл Росії було пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК Київські електромережі, які живлять один з об'єктів водоканалу та частину жителів Троєщини. Станом на 18:50 енергетики ДТЕК Київські електромережі відновили роботу пошкоджених внаслідок російської атаки енергоб'єктів".

У ньому уточнюється, що відновлення роботи цих об'єктів дозволить "повернути холодне водопостачання всьому Києву та електропостачання для 16 тисяч жителів Троєщини".

"Енергетики та комунальні служби роблять усе можливе, щоб швидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутися до відключень згідно з графіками", - підсумували в компанії.

 

 

 

Теги: #київ #троєщина #електрика

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