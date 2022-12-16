Скільки ракет не запустили б російські терористи, нас не зламати і не залякати - Резніков

Український народ продовжуватиме спротив російській агресії незалежно від кількості ракет, запущених загарбниками по Україні, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Скільки ракет не запустили б російські окупанти, нас не зламати і не залякати. Українська армія знає, як захистити наше небо", - написав Резніков у твіттері в п'ятницю.

Він також подякував голові оборонного відомства Німеччини Крістіне Ламбрехт за "нові можливості" для України.

Резніков не уточнив, які саме можливості він мав на увазі, проте супроводив свою публікацію фотографією квітів ірису, ймовірно натякаючи на можливе передання Україні нових систем протиповітряної оборони IRIS-T Німеччиною.