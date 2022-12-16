Події

15:20 16.12.2022

Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

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Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

У Харківській обласній військовій адміністрації сподіваються до кінця дня розпочати запуск енергосистеми.

"Насамперед запускатимемо водо- і теплогенеруючі підприємства, далі – житловий фонд. Рано прогнозувати, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться розпочати запуск", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз триває "обстеження пошкоджень критичної інфраструктури. Нагадаємо, що 10 російських ракет комплексу С-300 випустили по Харківщині, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО. Весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена теж вся. Понад 1600 населених пунктів без електрики, а це – 1 млн 279 тисяч абонентів", - написав він.

 

Теги: #енергопостачання #харківська_область

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