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13:50 16.12.2022

Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго

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Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго

Ракетна атака РФ уранці у п'ятницю призвела до пошкодження орієнтовно дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - сказав він в ефірі Національного телемарафону у п'ятницю.

За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво е/е найближчим часом.

"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", - наголосив Галущенко.

При цьому він зазначив, що буде складна ситуація у Харкові.

"Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити", – запевнив міністр.

Він зазначив, що вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по розподільним об'єктам, назвавши їхні дії "звичайною черговою терористичною атакою".

Коментуючи повідомлення НЕК "Укренерго" про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати е/е до половини споживачів.

"Прошу громадян із розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", - сказав глава Міненерго.

Теги: #енергетика #обєкти

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