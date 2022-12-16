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12:16 16.12.2022

Росія може створити умови для проведення нового наступу на Україну взимку 2023 року - ISW

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Росія може створити умови для проведення нового наступу на Україну взимку 2023 року - ISW

Росія може планувати проведення нового наступу на Україну, зокрема, ймовірно, на Київ, взимку 2023 року, проте малоймовірно, що такий наступ буде успішним. Крім того, атака Росії з Білорусі нині не є неминучою, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"У щоденних зведеннях українського Генерального штабу з 1 по 15 грудня незмінно говориться, що українські офіційні особи не виявили російських військ у Білорусі, які формують ударні групи, необхідні для нападу на північ України. У відкритих джерелах немає даних про те, що російські війська формують ударні групи на території Білорусі станом на 15 грудня. Вкрай малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російської ударної групи", - зазначається у звіті за 15 грудня.

Водночас термін зими 2023 року, запропонований українськими офіційними особами для такого потенційного наступу, узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що зима сприятиме українським та російським наступальним операціям, та узгоджується з поточним прогнозованим графіком завершення зусиль Росії щодо формування сил. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що наразі Росія готує до розгортання 200 тис. військовослужбовців — розширена оцінка, яка, ймовірно, включає військовослужбовців осіннього циклу призову 2022 року, які проходять підготовку разом з мобілізованими новобранцями, що залишилися. Поєднання зусиль з навчання як мобілізованих новобранців, так і призовників осені 2022 року, а також ознаки того, що Росія готується до чергової хвилі "часткової" мобілізації, вказують на те, що Росія намагається створити боєздатність для відновлення наступу в перші місяці 2023 року.

Аналітики вважають дуже малоймовірним, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо російські війська знову атакують із Білорусі. Вкрай малоймовірно, що російські війська будуть успішнішими в нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року. При спробі захопити Київ у лютому 2022 року російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тис. квадратних кілометрів окупованої території з моменту виходу з Києва. Російські війська в Бахмуті нині просуваються лише на 100-200 метрів на добу, зосередивши там свої основні зусилля. Росія не досягла переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї. Українські сили, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України та нині краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні.

Російське керівництво продовжує використовувати два основних методи для того, щоб домогтися великих поступок від України - нинішні наступальні дії Росії в Донецькій області, особливо навколо Бахмута і в районі Авдіївки-Донецька, а також кампанія масованих ракетних ударів, що триває, по найважливішій українській інфраструктурі, покликані створити на місцях реалії, які Росія, ймовірно, вимагатиме від України визнати основою для переговорів.

Ці військові зусилля не можуть змусити Україну вести переговори чи пропонувати запобіжні поступки, і Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях, вважають аналітики.

Теги: #рф #зима #війна #isw

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