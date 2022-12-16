Події

10:57 16.12.2022

По всій Україні вводяться екстрені відключення електрики у зв'язку з прильотами в енергооб'єкти

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По всій Україні вводяться екстрені відключення електрики у зв'язку з прильотами в енергооб'єкти

У зв'язку з прильотами в енергооб'єкти в кількох областях України в усій країні вводяться екстрені аварійні відключення електрики, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Просимо з розумінням ставитися до відключень електроенергії та перепадів подання водо/теплопостачання. ДСНС, електрики й усі служби працюють на місцях влучань", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

У разі потреби можна скористатися Пунктами незламності, розгорнутими в усій країні. Знайти найближчий пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua або за допомогою телеграм-бота @nezlamnistbot.

В ефірі телемарафону Тимошенко підтвердив пошкодження енергооб'єктів у різних регіонах країни, зокрема в Києві.

"Підтверджуємо прильоти в енергооб'єкти в кількох областях, зокрема в Києві. Впроваджуються екстрені відключення в усій країні. Можуть бути перепади водо- і теплопостачання в кількох областях. ДСНС і комунальні служби вже працюють. Потрібно потерпіти кілька годин. Сподіваюся, ми зможемо відновити систему енерго- і водопостачання, зокрема в Києві", - сказав він.

 

Теги: #електроенергія #відключення

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