У Дніпровському районі Києва вибух - мер
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один вибух у столиці - в Дніпровському районі.
"Ще вибух у Києві, в Дніпровському районі", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один вибух у столиці - в Дніпровському районі.
"Ще вибух у Києві, в Дніпровському районі", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.
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