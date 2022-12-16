Події

09:41 16.12.2022

У Дніпровському районі Києва вибух - мер

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один вибух у столиці - в Дніпровському районі.

"Ще вибух у Києві, в Дніпровському районі", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #вибух #київ

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