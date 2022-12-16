У результаті обстрілів на Донеччині загинули семеро людей, ще семеро отримали поранення

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 7 мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко

"За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, вбитих росіянами: 2 у Бахмуті, 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру, 1 у Білій Горі та 1 у Роздолівці. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.