Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

Третина (34%) українських біженців у Німеччині хочуть залишатися в цій країні до закінчення бойових дій на батьківщині, а чверть (26%) планують залишитися в Німеччині назавжди, пише Deutsche Welle у четвер із посиланням на результати репрезентативного дослідження, яке провели три німецькі соціологічні інститути спільно з Федеральним відомством у справах міграції та біженців (BAMF).

11% опитаних біженців мають намір залишатися в Німеччині кілька років, 2% - максимум рік, а решта ще не вирішила, чи залишаться вони в Німеччині та на який термін.

91% українських сімей у Німеччині кажуть, що їхні діти шкільного віку ходять до німецької школи. А майже чверть зазначає, що діти навчаються паралельно ще й онлайн в одній із українських шкіл. Особливо високим є цей показник серед українських біженців, які бажають після війни повернутися на батьківщину.

Переважна більшість тих, хто втік з України, - жінки (80%), майже половина з них (48%) з малолітніми дітьми. З біженців-чоловіків 71% прибули до Німеччини разом із членами сімей - дружинами, дорослими доньками й онуками, 6% приїхали до дружин, які вже перебували в Німеччині, 16% - неодружені чоловіки і без дітей, але серед них багато літніх людей та інвалідів.

Дві третини біженців прибули із охоплених бойовими діями регіонів, зокрема, 32% - зі східних областей, 14% - із південних.

18% українських біженців (серед чоловіків 24%) знайшли собі роботу в Німеччині та з кожним місяцем їх стає дедалі більше. Ця частка значно вища, ніж серед біженців з інших країн. При цьому лише 60% живуть на державну допомогу та соціальне відомство оплачує їхнє житло, а 40% жодної допомоги від німецької держави не отримують.

Добре німецьку мову знають лише 4% опитаних, 80% знають німецьку погано або зовсім ніяк. Половина біженців відвідує мовні курси, третина також і інтеграційні.