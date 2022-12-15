НАЗК передасть антикорупційним органам матеріали щодо Наталії Королевської

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти можливого незаконного збагачення народного депутата Верховної Ради IX скликання Наталії Королевської на суму близько 50 млн грн і умисне внесення недостовірних даних у декларацію за 2020 рік.

Як повідомляється на сайті НАЗК у четвер, факти виявлено під час моніторингу способу життя народного депутата. Результати моніторингу НАЗК передасть антикорупційним органам, щоб ті могли вирішувати питання про порушення кримінальної справи.

За даними НАЗК, Королевська не зазначила в декларації володіння земельною ділянкою в Підмосков'ї вартістю понад 2 млн рублів (близько 564 тис. грн за курсом НБУ на 31 березня 2021 року). Також Королевська не змогла підтвердити джерелами доходів задекларовану готівку на суму близько 27 млн грн. Це, як вважають у НАЗК, може свідчити про ухилення від сплати податків.

Крім того, повідомляє НАЗК, викликає багато питань маєток батька народного депутата в Київській області. Так, у декларації за 2020 рік Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га і розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв. м. Як з'ясувало НАЗК, цей житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларованій землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Вони складають єдиний комплекс, захищений суцільною огорожею. Королевська не змогла пояснити походження у її батька коштів на таку нерухомість, повідомляє НАЗК.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки.