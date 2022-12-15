Нардепу повідомлено про підозру через незадекларовану орендовану квартиру

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) за участю детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру народному депутату IХ скликання (з 2019 р.) в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації, повідомляється в пресрелізі САП, поширеному в четвер увечері.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", про підозру повідомлено народному депутатові фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському.

Підозру вручено 15 грудня 2022 року. Слідство встановило, що в декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував упродовж року.

Отже, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більше ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Цим депутат порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закону України "Про запобігання корупції".