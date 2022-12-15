До Великої Британії з 24 лютого приїхали до 150 тис. українців - посол

Від початку повномасштабної війни до Великої Британії приїхали 140-150 тисяч українців, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Віз видано близько 200 тисяч. Доїхали до британських берегів близько 140-150 тисяч. Ця цифра коливається: хтось має поїхати назад в Україну, хтось осів на триваліший термін, діти пішли в школу. Всі українці, які приїхали, отримали фінансову допомогу, вони підключені до безкоштовних програм, до системи охорони здоров'я. Я впевнений, що українці почуваються захищеними. Є безліч можливостей для працевлаштування", - повідомив Пристайко на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

За деякими підрахунками, як зазначив посол, "вже половина всіх дорослих українців, які переїхали, мають у тому чи іншому вигляді роботу".