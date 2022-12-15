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13:10 15.12.2022

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

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Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд заарештував сім готелів і два торговельних центри, якими фактично володіють громадяни держави-агресора, повідомляє ДБР.

"Зокрема, ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешти із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych (м. Київ), Premier Hotel Dnister (м. Львів), Premier Hotel Odessa (м. Одеса), Premier Compass Hotel Oleksandriya (м. Олександрія), приміщення ТВК "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" (м. Київ), а також на корпоративні права та акції визначених товариств", - ідеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у четвер.

У повідомленні наголошується, що ДБР у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора встановило, що номінальними бенефіціарними власниками зазначених об'єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, які безпосередньо пов'язані з громадянами країни-агресора. Зокрема, як наголошують у Бюро, йдеться про чиновників та депутатів Держдуми РФ.

"Під час досудового розслідування ДБР перевіряє причетність цих громадян РФ до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни", - зазначають у ДБР.

У відомстві нагадують, що 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва заарештував частки у стратегічних українських підприємствах ("Житомиробленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго" та "Рівнеобленерго") та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

Також 30 листопада 2022 року співробітники ДБР повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який проголосував за низку федеральних законів щодо включення Херсонської області, Автономної Республіки Крим до складу РФ як новоутворених суб’єктів федеративної республіки.

"Працівники Бюро продовжують розшук та виявлення інших активів злочинної організації і на території України, і за її межами, з метою відшкодування завданих нашій державі збитків, зокрема через конфіскацію майна", - резюмується у повідомленні.

Раніше у пресслужбі групи компаній Financiere (раніше - Premier Hotels and Resorts) повідомили, що українські готелі бренду Premier продовжують свою роботу та виконують свої зобов'язання перед партнерами та гостями у повному обсязі, а акціонери захищають свою власність у судах.

У групі наголошують, що акціонерами готелів Palace Hotel Kyiv, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister та Premier Hotel Odesa є громадяни Євросоюзу, що підтверджується даними з офіційних реєстрів. Власником готелів є міжнародна група Financiere.

14 грудня проєкт "Схеми" "Радіо Свобода" повідомив, що має копію судового рішення, згідно з яким Печерський районний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і наклав арешт на сім готелів бренду Premier, серед яких об'єкти в Києві, Львові, Одесі та Олександрії.

За даними проєкту, рішення про арешт ухвалено в межах досудового розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про присвоєння майна та скоєння "злочинною організацією "Лужники", представленою фінансово-промисловою групою VS Energy", умисних дій, спрямованих на зміну меж території та держкордону України. За версією слідства, групу VS Energy контролюють наближені до Кремля громадяни РФ Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Теги: #арешт #нерухомість

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