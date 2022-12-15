Події

12:05 15.12.2022

Російські війська намагаються розтягнути фронт та уникнути катастрофи - Єрмак

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Російські війська намагаються розтягнути фронт та уникнути катастрофи - Єрмак

Російські війська намагаються розтягнути фронт, щоб уникнути катастрофи взимку, вважає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Херсон, намагається вдавати активність на півночі, наче зомбі лізе на наші позиції у Бахмуті, створює тиск на півдні Донецької області. Росіяни не рахують загиблих. Вони розуміють, що якщо не розтягнуть фронт зараз, то ця зима стане для них катастрофою. Вся їхня стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети - вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде", - написав Єрмак у четвер у телеграм-каналі.

 

Теги: #рф #війна

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