У ЄС у четвер можуть узгодити нові санкції проти РФ - голова Євроради

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (COREPER) у четвер може ухвалити рішення щодо дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, хоча поки що в деяких країнах залишаються питання, заявив голова Євроради Шарль Мішель.

"Ми сподіваємося завершити роботу щодо дев'ятого пакету санкцій. Я впевнений, що це можливо, але над цим потрібно буде попрацювати у майбутні години", - сказав Мішель перед самітом Євроради.

"Не лише Угорщина має питання щодо пакету санкцій, а й низка інших країн. Над ним все ще необхідно попрацювати, у цьому плані ми розраховуємо на зустріч Комітету постійних представників (Coreper), яка, як очікується, відбудеться сьогодні паралельно із самітом Євроради для того, щоб ми змогли сьогодні ухвалити рішення", - додав він.

Напередодні італійська газета Il Sole 24 Ore із посиланням на європейське дипломатичне джерело повідомила, що постпреди країн ЄС у середу не змогли завершити узгодження дев'ятого пакету санкцій проти Росії. За інформацією видання, серед невирішених питань залишається "продовольча безпека: Італія та інші країни наполягають на тому, що потрібно передбачити низку винятків із санкційного режиму для імпорту добрив із Росії. Це необхідно, щоб не обмежувати пропозицію добрива для країн, що розвиваються".

При цьому співрозмовник запевнив, що розраховує на погодження пакету санкцій на рівні постпредів протягом поточного тижня. "Є підстави вважати, що постпреди дадуть "зелене світло" до кінця тижня", - сказав він.