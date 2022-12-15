Події

10:29 15.12.2022

США мають намір поставити Україні комплекти обладнання для переробки бомб вільного падіння в "розумні" - ЗМІ

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США мають намір поставити Україні комплекти обладнання для переробки бомб вільного падіння в "розумні" - ЗМІ

Адміністрація Байдена планує поставити Україні сучасне електронне обладнання, яке перетворить некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Комплекти такого обладнання (Joint Direct Attack Munition, JDAM) включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть кріпитися до різних видів зброї, зокрема наземного базування, зазначає газета.

Вона пише, що "поки що не ясно, чи схвалив президент Байден або хтось із його головних радників з національної безпеки пропоновану передачу JDAM Україні". Джерела видання також не мають інформації про те, як Україна зможе їх використовувати.

Постачання JDAM "ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона з надання допомоги Україні", зазначає The Washington Post.

Теги: #сша #бомби

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