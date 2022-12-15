Події

10:05 15.12.2022

Окупанти за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини, три особи загинули, 13 дістали поранень

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Окупанти за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини, три особи загинули, 13 дістали поранень

Російські окупанти за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонської області, відкривали вогонь із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БПЛА, внаслідок чого в регіоні загинули три людини, ще 13 дістали поранень, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував із артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА", - написав Янушевич у телеграмі у четвер.

За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

"Загарбники влучили у суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні й багатоквартирні будинки", - наголосив голова ОВА.

Він уточнив, що минулої доби через російські обстріли три людини загинули, ще 13 жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня важкості. "Зокрема, від рук російських окупантів загинув 8-річний хлопчик", - підсумував Янушевич.

Теги: #херсонщина #обстріли

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