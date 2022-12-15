У Куп'янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у Ківшарівці поранено жінку

Минулої доби російські окупаційні війська вели інтенсивний обстріл куп'янського напрямку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдавали ударів по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка дістала осколкове поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, близько 23:45 у Куп'янську внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Куп'янському районі також через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.