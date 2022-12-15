Події

08:37 15.12.2022

Росіяни атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині

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Росіяни атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині

Російські війська вранці у четвер атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, Очаківська громада отримала масовані артилерійські удари 15 грудня о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

Також вранці, 15 грудня, о 06:00 під ворожим обстрілом перебувала Чорноморська громада. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

А раніше в середу окупанти також атакували Очаківську громаду об 11:09, 14:10 та 15:00 ворог завдав ударів із РСЗВ по акваторії та береговій зоні. Попередньо без постраждалих.

 

 

 

Теги: #рф #атака #миколаївська

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