Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі зросли за тиждень

Захворюваність на коронавірус COVID-19 у світі за тиждень зросла на 2%, смертність - на 10%, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період з 5 до 11 грудня захворюваність на коронавірус знизилася у всіх регіонах, окрім регіону західної частини Тихого океану та американського регіону, де вона зросла на 3% і 27% відповідно. Найбільше падіння кількості захворювань зафіксували в Африці (на 73%) та Південно-Східній Азії (33%).

Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 3,3 млн нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість смертей від COVID-19 за останній тиждень зменшилася лише у Південно-Східній Азії (на 10%) та Європі (на 17%). В інших регіонах було зафіксовано зростання рівня смертності, найсильніше – у Східному Середземномор'ї (на 81%) та Африці (на 975%). Однак у випадку з Африкою, незважаючи на таке сильне зростання у відсотковому відношенні, було виявлено лише 129 смертей від наслідків коронавірусу, що становить 1% від загальної кількості смертей у всьому світі. Крім того, у ВООЗ пояснили, що різке зростання смертності в Африці є наслідком надання даних і за попередні тижні.

Загалом за тиждень зафіксовано близько 9,7 тис. викликаних COVID-19 летальних випадків у всьому світі.

За весь період пандемії у світі виявлено понад 650 млн випадків зараження коронавірусом та близько 6,6 млн смертей від наслідків захворювання.