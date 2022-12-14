Події

19:21 14.12.2022

Філія "Банку Грузії" пограбована у Тбілісі

1 хв читати
Філія "Банку Грузії" пограбована у Тбілісі

У Тбілісі в середу ввечері сталося збройне пограбування розташованої на проспекті Пекіна філії одного з найбільших грузинських комерційних банків - "Банку Грузії".

Грузинські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що грабіжник у масці, загрожуючи зброєю співробітникам банку, викрав певну суму.

Йому вдалося втекти.

Розмір викраденої суми не уточнюється.

За даними ЗМІ, злочинець не захоплював заручників, постраждалих немає.

Нині у будівлі банку правоохоронці проводять слідчі дії.

Філії "Банку Грузії" раніше неодноразово зазнавали нападів, зокрема із захопленням заручників.

Так, у жовтні 2020 року в місті Зугдіді колишній військовослужбовець грузинської армії Бадрі Есебуа здійснив наліт на філію "Банку Грузії". Захопивши понад 40 заручників, він зміг отримати від поліції необхідну суму у розмірі 500 тисяч доларів та втекти. Есебуа досі перебуває у розшуку.

У квітні 2021 року 28-річний житель Зугдіді Ніколоз Цурцумія, озброєний пневматичною зброєю, спробував пограбувати філію "Банку Грузії" у Тбілісі біля станції метро "Авлабар". Він утримував у заручниках семеро людей. Пізніше його було затримано, а заручників звільнено.

У червні 2022 року озброєний чоловік, який намагався пограбувати філію "Банку Грузії", був затриманий у Батумі.

 

 

Теги: #банк #пограбування #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 12.12.2022
Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

16:06 07.12.2022
Грузія не надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

Грузія не надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

13:09 20.11.2022
Пенітенціарна служба Грузії спростовує інформацію про можливе отруєння Саакашвілі

Пенітенціарна служба Грузії спростовує інформацію про можливе отруєння Саакашвілі

20:05 02.11.2022
Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase&Co питання співпраці та підтримки України

Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase&Co питання співпраці та підтримки України

13:12 26.10.2022
Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

14:34 10.10.2022
Грузія стоїть з Україною - Зурабішвілі

Грузія стоїть з Україною - Зурабішвілі

20:36 06.10.2022
НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

19:57 06.10.2022
Рада затвердила на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку, НБУ її підтримав

Рада затвердила на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку, НБУ її підтримав

19:28 05.10.2022
Чернишов: Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи

Чернишов: Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи

18:43 30.09.2022
Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали по цивільній інфраструктурі України 7 ракетних і 23 авіаудари, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

БПЛА Bayraktar Kizilelma, розроблений компанією Baykar, здійснив перший успішний політ у Туреччині

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали по цивільній інфраструктурі України 7 ракетних і 23 авіаудари, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ

Комітет міністрів Ради Європи затвердив План дій для України у 2023-2026 роках на суму 50 млн євро

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

США включать Потаніна, Росбанк та "Інтеррос" у SDN List, "Норнікелю" санкції не загрожують

Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

Мера Стамбула засудили до майже трьох років позбавлення волі за образу членів Вищої виборчої ради Туреччини

Норвегія передасть Україні 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях

Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА