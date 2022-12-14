Філія "Банку Грузії" пограбована у Тбілісі
У Тбілісі в середу ввечері сталося збройне пограбування розташованої на проспекті Пекіна філії одного з найбільших грузинських комерційних банків - "Банку Грузії".
Грузинські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що грабіжник у масці, загрожуючи зброєю співробітникам банку, викрав певну суму.
Йому вдалося втекти.
Розмір викраденої суми не уточнюється.
За даними ЗМІ, злочинець не захоплював заручників, постраждалих немає.
Нині у будівлі банку правоохоронці проводять слідчі дії.
Філії "Банку Грузії" раніше неодноразово зазнавали нападів, зокрема із захопленням заручників.
Так, у жовтні 2020 року в місті Зугдіді колишній військовослужбовець грузинської армії Бадрі Есебуа здійснив наліт на філію "Банку Грузії". Захопивши понад 40 заручників, він зміг отримати від поліції необхідну суму у розмірі 500 тисяч доларів та втекти. Есебуа досі перебуває у розшуку.
У квітні 2021 року 28-річний житель Зугдіді Ніколоз Цурцумія, озброєний пневматичною зброєю, спробував пограбувати філію "Банку Грузії" у Тбілісі біля станції метро "Авлабар". Він утримував у заручниках семеро людей. Пізніше його було затримано, а заручників звільнено.
У червні 2022 року озброєний чоловік, який намагався пограбувати філію "Банку Грузії", був затриманий у Батумі.