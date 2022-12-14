Події

17:58 14.12.2022

У Херсоні призупиняють роботу ліфтів

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У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів у багатоповерхових будинках та громадських спорудах.

Як повідомляє пресслужба Херсонської міськради, відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Це пов'язано з небезпечною ситуацією у місті, постійними ворожими обстрілами та неможливістю забезпечити безпечне технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів", - йдеться у повідомленні.

У міськраді уточнюють, що цей наказ не поширюється на ліфти у медичних закладах.

Також наголошується, що документ діє до завершення воєнного стану або видання наказу про втрату чинності цього наказу.

Теги: #херсон #ліфт

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