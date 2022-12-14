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15:24 14.12.2022

СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

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СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

Служба безпеки України провела обшуки в офісах і приміщеннях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" в рамках контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, повідомляє СБУ в телеграм-каналі.

"У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

У СБУ зазначають, що, за оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога в разі захоплення Києва і Дніпропетровської області.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для подальших процесуальних дій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області у взаємодії з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: #сбу #партії

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