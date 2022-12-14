Події

07:52 14.12.2022

Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

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Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

Голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Олексій Кулеба повідомив, що більшість дронів-шахедів, які атакували столицю, в середу вранці збито ППО в області.

"Ранок у столиці та Київській області почався атакою Росії дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області", - написав він у телеграм-каналі.

Кулеба додав, що повітряна тривога триває.

З його слів, небезпека залишається. Голова ОВА попросив залишатися в укриттях.

Раніше про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше він поінформував про знищення ППО 10 дронів-камікадзе.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, про можливу другу хвилю атаки безпілотників.

 

 

 

Теги: #атака #київ #дрони

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