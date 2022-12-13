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18:32 13.12.2022

Централізоване водопостачання у Херсоні відновлено на 90% – заступник глави ОП Тимошенко

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Централізоване водопостачання у Херсоні відновлено на 90% – заступник глави ОП Тимошенко

Централізоване водопостачання у Херсоні відновлено на 90%, триває підключення споживачів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогодні у місті вже є світло і тепло. Централізоване водопостачання відновлено на 90%. Процес підключення побутових споживачів триває", – сказав він під час брифінгу у вівторок.

Окрім того, за словами Тимошенка, у Херсонській області триває робота енергетиків над відновленням мереж, зокрема у населених пунктах Велика та Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Старосілля, Високопілля, Довгове.

У деокупованих районах Миколаївської області також тривають роботи з відновлення електро-, водо-, газопостачання та мобільного зв'язку. Так, електропостачання відновлено для 7,2 тис. абонентів у Зеленому Гаї, Новомиколаївці, Березнегуватому, Снігурівці.

Теги: #тимошенко #херсон #водопостачання

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