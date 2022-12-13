Держприкордонслужба України про перевірку бойової готовності армії у Білорусі: Для нас це нічого не змінює

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи оголошення у Білорусі перевірки бойової готовності Збройних сил, заявив, що українські сили спостерігають за розвитком ситуації, проте для України це нічого не змінює.

"Власне, сьогодні Міноборони Білорусі повідомило про перевірку боєздатності своїх підрозділів. Деталей не зазначали. Але Сили оборони України стежать за цією ситуацією, щоб розуміти, наскільки це може загрожувати Україні", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

За словами Демченка, оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії – це "додатковий виклик".

"Ми спостерігатимемо за тим, як розвивається ситуація, зокрема як близько підрозділи підійдуть до кордону з Україною. Для нас це нічого не змінює... Ми маємо просто робити все необхідне, щоб наша лінія кордону була готова відбити будь-яку агресію, будь-яку атаку, будь-яких підрозділів, які спробують піти на нас війною", - наголосив він.

Спікер також заявив, що загалом немає змін в обстановці за лінією кордону з Білоруссю і ситуація залишається повністю контрольованою.

"Зазначу, що ті підрозділи ЗС Білорусі, які й раніше перебували на посиленні кордону з Україною, оскільки вони нібито бачать якусь загрозу з нашої території, вони так і залишаються. Не змінюється їх кількість, їх характер дій", - сказав він.