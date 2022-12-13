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07:35 13.12.2022

На конференції в Парижі обговорять додаткову підтримку українців через атаки РФ енергетичної інфраструктури

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На конференції в Парижі обговорять додаткову підтримку українців через атаки РФ енергетичної інфраструктури

На французькій конференції "Солідарність із українським народом" у вівторок у Парижі (Франція) обговорять додаткову міжнародну підтримку українців у зв'язку з наслідками масованих ракетних ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі, повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ.

"Йдеться про гарантію стійкості інфраструктур у 5 ключових сферах: доступ до енергії, доступ до води, агропродовольство, охорону здоров'я і транспорт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього будуть схвалені нові зобов'язання щодо постачання та транспортування необхідного обладнання та проведення відновлювальних робіт.

Відкриють конференцію президенти Франції та України Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Також на ній будуть присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Олена Зеленська, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та міністр Європи та закордонних справ Кетрін Колонна.

Також у конференції братимуть участь близько 70 представників основних держав-партнерів України та міжнародні організації.

Зазначається, що ця конференція дозволить запровадити гнучкий та оперативний механізм координації, що дозволяє в режимі реального часу коригувати допомогу, що надається відповідно до потреб, виражених Україною, та гарантувати ефективний розподіл завдань між партнерами.

 

 

 

 

Теги: #україна #підтримка #франція

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