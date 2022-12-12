Події

22:03 12.12.2022

Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України: Ми об'єднані як ніколи раніше

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Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України: Ми об'єднані як ніколи раніше

Президент США Джо Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок заявив про високий рівень згуртованості серед західних країн.

"Я приєднався до лідерів G7 та президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під головуванням Німеччини у вирішенні нагальних проблем сучасності - жорстокої війни Росії проти України, клімату, продовольчої та енергетичної безпеки, інфраструктури та багато іншого. Ми об'єднані як ніколи раніше", – написав Байден у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #президент #g7

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