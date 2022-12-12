Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України: Ми об'єднані як ніколи раніше

Президент США Джо Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок заявив про високий рівень згуртованості серед західних країн.

"Я приєднався до лідерів G7 та президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під головуванням Німеччини у вирішенні нагальних проблем сучасності - жорстокої війни Росії проти України, клімату, продовольчої та енергетичної безпеки, інфраструктури та багато іншого. Ми об'єднані як ніколи раніше", – написав Байден у твіттері.