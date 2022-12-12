Події

22:01 12.12.2022

Під Мелітополем знищено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки

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Під Мелітополем знищено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки

Мер міста Мелітополь Запорізької області, що знаходиться під російською окупацією, Іван Федоров повідомив про знищення мосту на околиці міста, що використовувалося для перекидання техніки окупантів.

"У Мелітополі "втомився" міст, що з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - написав Федоров у телеграмі у понеділок.

Водночас у телеграм-каналі незаконно створеної окупаційної адміністрації міста стверджується, що міст не зруйнований, проте вибухом пошкоджено його опори і тому рух через нього припинено. Вибух, за даними окупантів, стався близько 21:00.

На виїзді з Мелітополя поблизу села Костянтинівка протікає річка Молочна, довжина мосту над нею – близько 130 м. Дорога йде у бік Бердянська на березі Азовського моря на сході Запорізької області.

За даними з відкритих джерел, міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021-го.

 

 

 

Теги: #вибух #мелітополь #міст

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