Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Російські окупанти розпочали призов жінок за мобілізацією з метою поповнення втрат у живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"28 осіб жіночої статі вже призвані та направлені на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом Донецька", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що у Міжводному та Чорноморському окупованої Автономної Республіки Крим російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

"Російські окупанти продовжують грабувати об'єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області. Так, станом на 11 грудня поточного року із населеного пункту Рубанівка було вивезено обладнання місцевих сільськогосподарських підприємств", - розповіли у Генштабі.