Події

18:19 12.12.2022

Зеленський не вважає, що Путін готовий застосувати ядерну зброю

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Зеленський не вважає, що Путін готовий застосувати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю.

"Я бачив його, я бачив його бажання жити, він любить життя. Він навіть вважає за краще сидіти за цим неймовірно довгим столом, боїться заразитися ковідом або іншою інфекцією", - сказав Зеленський в інтерв'ю відомому коміку Девіду Леттерману, яке вийшло у понеділок на платформі Netflix.

За словами Зеленського, "це вказує на те, що він боїться смерті. Не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що вони розуміють - якщо він натисне на копку, наступним кроком буде відповідь будь-якої іншої країни, націлена на нього".

Відповідаючи на запитання, що він робитиме у майбутньому, Зеленський сказав: "До нашої перемоги я точно буду президентом. А далі - поки що не думаю. Дуже хочеться на море. Просто на море, відпочити після нашої перемоги. І випити пива".

Теги: #путін #ядерна_зброя #зеленський

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