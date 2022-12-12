Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям у День сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський у День сухопутних військ вручив державні нагороди військовослужбовцям цього роду військ.

"Нікому з нас не дано знати, скільки ще таких церемоній відбудеться. Доки ми не дійдемо до головної церемонії, на яку чекають мільйони українців. Українська перемога буде, ми відзначимо її, я прошу вас у думках про нашу перемогу, в очікуванні нашої перемоги, у майбутньому святкуванні нашої перемоги і в житті після нашої перемоги зберігайте одне почуття - подяки воїнам, які кують перемогу для України, та подяки сім'ям наших героїв, які дали нам абсолютно героїчних людей", - сказав він.