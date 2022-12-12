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14:55 12.12.2022

Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному депутату Криму

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Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному депутату Криму

 Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про підозру окупаційному депутату "Державної Ради Республіки Крим", який є ще одним "кремлівським рупором" на півострові, повідомляє прокуратура автономії.

У повідомленні прокуратури АР Крим у телеграм-каналі у понеділок значиться, що будувати свою кар'єру в окупаційних органах влади підозрюваний розпочав у 2014 році.

"Зокрема, він був регіональним депутатом до "Державної Ради РК" від "Єдиної Росії", працював у "Комітеті Державної Ради РК" з народної дипломатії та міжнаціональних відносин, де з 2018 по теперішній час займає посаду голови", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ, підозрюваний як представник окупаційної влади здійснював інформаційну діяльність проти України.

"Неодноразово у засобах масової інформації чиновник закликав населення підтримувати збройну агресію РФ та виправдовував злочини окупантів. Будучи запрошеним гостем на різні пропагандистські телеканали, закликав до насильницького повалення влади в Україні. Також він переконував у легітимності окупації частини території України, транслюючи тези про "асвабадітєлєй РФ" від "фашистской ідеалогіі". Підозрюваний намагався створити позитивний образ окупантів та возвеличував ідеї "руського міра", - наголошується в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України), виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3-4 КК України) та колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

 

Теги: #прокуратура #крим

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