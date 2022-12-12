Події

12:39 12.12.2022

Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

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Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" міста Гірник Донецької області дві людини загинули, 10 поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, зранку 12 грудня 2022 року окупаційні війська РФ з використанням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Ураган" здійснили обстріл м. Гірник Курахівської громади. Снаряди влучили в центральну частину міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією прокуратури, постраждалих евакуювали до лікарні м. Селидового, їм надається кваліфікована медична допомога.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено п'ятиповерхові будинки, відділення банку. На місці працюють слідчо-оперативна група та парамедики.

Раніше з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу міста Гірник постраждали вісім людей.

Теги: #гірник #обстріл

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