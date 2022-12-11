Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

Президент України Володимир Зеленський провів чергову бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в неділю.

"Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст", - зазначив президент України.

Як повідомлялося, раніше в неділю Ердоган говорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним.