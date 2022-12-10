Марокко поставить Україні запчастини для танків - ЗМІ

Марокко за рекомендацією США поставить в Україну запчастини для танків Т-72 і стане таким чином першою державою Африки, яка надасть Україні військову допомогу, повідомляє видання Le Journal de l'afrique.

"Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у період з 1999 до 2001 року в Білорусі. У липні 2015 року українська державна компанія "Укроборонсервіс" запросила у Марокко запчастини для своїх танків Т-72. Тому Київ звик працювати з Рабатом з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що під час голосування на Генасамблеї ООН у березні щодо резолюції, яка засуджує російську агресію в Україні, Марокко утрималося під час голосування, щоб не позиціонувати себе проти РФ. Однак пізніше королівство виступило за "повагу до територіальної цілісності, суверенітету і національної єдності всіх держав-членів ООН" і взяло участь у зустрічі з 40 союзниками Сполучених Штатів, усіма членами НАТО і кількома запрошеними країнами в Німеччині, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні. "Американський запит до Марокко ставить, по суті, Марокко на бік України", - наголошується в повідомленні.

За даними Africa Intelligence, американська дипломатія розширює свої операції зі зброєю для України на Африку. "В умовах найсуворішої секретності їй вдалося переконати Рабат поставити Києву запчастини для танків Т-72", - пише французька газета.