Події

09:18 10.12.2022

На Харківщині зареєстровано вже 3,6 тис воєнних злочинів окупантів

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На Харківщині зареєстровано вже 3,6 тис воєнних злочинів окупантів

Слідчі Національної поліції України зареєстрували 3608 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації Харківської області.

Як повідомляє у суботу відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області, з цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 тис 197) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Ще 353 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК.

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 974,7 га території. "Вилучено 26 826 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 508", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1 340 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 58 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

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