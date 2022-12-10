Україна та Естонія обговорили взаємодію двох країн щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець провів зустріч із послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском, аташе з оборони та його помічником із двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили напрями подальшої взаємодії з Естонською Республікою з метою зміцнення обороноздатності України та підготовки українських військовослужбовців.

Як зазначається, естонські дипломати були детально проінформовані про проведення та наслідки масованих ракетних ударів Росії по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

"У цьому контексті сторони зупинилися на ефективності засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які отримує Україна у якості матеріально-технічної допомоги. Відбувся обмін досвідом щодо шляхів і способів протидії російським засобам повітряної та ракетної агресії", - повідомили в пресслужбі.

Машовець подякував за вагому підтримку України з боку Естонії із перших днів повномасштабного вторгнення Росії та високо оцінив зусилля естонського президента та уряду щодо відстоювання інтересів України в міжнародних організаціях.